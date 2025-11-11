Hazine iki tahvil ihalesinde 23,47 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 Yıl (700 gün) vadeli ve 5 yıl (1.785 gün) vadeli iki sabit kuponlu tahvil için ihale gerçekleştirdi.

Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 20 milyar 351,6, milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 20 milyar 50 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 40 milyar 401,6 milyon TL'ye ulaştı.

47 milyar 905milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 19 milyar 793,9 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 39,69, ortalama faizi yüzde 39,99, en yüksek faizi yüzde 40,06 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 36,64 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 102.744 ve ortalama fiyatı 102.817 TL seviyesinde oluştu.

Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise net 3 milyar 120,4 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 4 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 7 milyar 120,4 milyon TL'ye ulaştı.

18 milyar 227 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 3 milyar 25 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 36,65, ortalama faizi yüzde 36,72, en yüksek faizi yüzde 36,76 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 33,86 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 103.082 TL, ortalama fiyatı 103.154 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 12 Kasım 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. 2 yıl vadeli yüzde 18,39 kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 13 Ekim 2027. Yüzde 16,95 kupon ödemeli 5 yıl vadeli tahvilin itfa tarihi ise 2 Ekim 2030.