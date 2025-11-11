İnşaat sektörü çalışan sayısında rekor!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret- hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi. Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 artarak 2 milyon 11 bin 335 kişiye yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın ağustos ayına göre 134 bin 733 artmış oldu.