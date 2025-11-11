Zorunlu afet sigortası çalışmalarında sona gelindi!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu verilerden derlenen bilgilere göre, sigortacılık ve özel emeklilik sektörü, bu yıl da reel büyümesini sürdürdü. Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında bu yıl zirai don kaynaklı hasarlar başta olmak üzere sigortalılara yaklaşık 35 milyar lira tazminat ödendi. Mevcut uygulamada deprem teminatı ile sınırlı olan Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamını genişletme çalışmaları da sürüyor. Depreme ek olarak sel veya taşkın niteliğindeki su baskını, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangın teminatlarını da içeren ZES çalışmalarında son aşamaya gelindi.