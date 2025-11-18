Tarım ÜFE ekim ayında yüzde 4 oranında arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45.4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34.06, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 45.4 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38.83 yükseldi. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4.13, artış gerçekleşti.