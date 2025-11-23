Keyfi imar değişikliğinin önüne geçilecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliği sonucu taşınmazların değer kazanmasından doğan kazancın bir bölümünün kamuya aktarılmasını öngören 'İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği'ni yayımladı. Yönetmelikle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilecek. Yeni düzenlemeyle hem şehircilik ilkeleri güçlendirilecek hem de kamu yararı esas alınarak adil ve dengeli bir kaynak paylaşımı sağlanacak. Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, oluşan değerin yüzde 90'ının kamuya aktarılması sağlanacak. Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödemek isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanırken, isteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek