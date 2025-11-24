Zeytin ihracatı rekora gidiyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, sofralık zeytin ihracatında siyah zeytin ihracatının yüzde 9'luk artışla 17.8 milyon dolardan 19.5 milyon dolara çıktığını dile getirdi. Yeşil zeytin ihracatının 2025/26 sezonuna daha başarılı bir giriş yaptığını aktaran Uygun, "Geçtiğimiz sezonun ilk ayında 4.2 milyon dolar olan yeşil zeytin ihracatımız bu sezonun birinci ayında yüzde 28'lik artışla 5.5 milyon dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

300 MİLYONLUK HEDEF

2025/2026 sezonuna 300 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracat hedefiyle girdiklerini hatırlatan Uygun şöyle devam etti: "Sofralık zeytin ihracat sezonuna hedefimizle uyumlu bir giriş yaptık. Bu çizgimizi koruyarak sezon sonunda ülkemize 300 milyon dolar dövizi kazandıracağımıza inanıyoruz. İhracatçılarımız ve üreticilerimiz için verimli ve başarılı bir sezon diliyorum." Sofralık zeytin ihracatında öne çıkan ihraç pazarları hakkında da bilgi veren Başkan Uygun sözlerini şöyle sürdürdü; "Almanya 6.6 milyor dolarlık tutarla ilk sıradaki yerini korudu. Irak'a ihracatımız yüzde 3'lük artışla 4.3 milyon dolara yükseldi. Romanya 2.7 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleşti. 2025/2026 sezonuna girilen Ekim ayında Türkiye'den ABD, İngiltere ve Rusya'ya sofralık zeytin ihracatında önemli artışlar elde edildi. ABD'ye sofralık zeytin ihracatı yüzde 39'luk artışla 1 milyor 81 bin dolardan 1 milyor 501 bin dolara ilerledi. 2024 yılı ekim ayında 295 bin dolarlık sofralık zeytin ihraç ettiğimiz İngiltere'ye 2025 yılı ekim ayında sofralık zeytin ihracatımız yüzde 194'ük hızlı yükselişle 868 bin dolara fırladı. Rusya Federasyonu'na yapılan sofralık zeytin ihracatı yüzde 47'lik artışla 615 bin dolardan 902 bin dolara yükseldi. Türkiye, ekim ayında 70 ülkeye sofralık zeytin ihracatı gerçekleştirdi.