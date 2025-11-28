Milyonların gözü Aralık ayında yapılacak toplantıda

Türkiye, Aralık ayında büyümeden enflasyona, bütçeden asgari ücret görüşmelerine kadar yoğun bir ekonomi trafiğine hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini 28 Kasım'da açıklayacak. Kurum, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 4 Aralık'ta Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayan bütçe maratonu, aralıkta Genel Kurul'a taşınacak. Bütçe görüşmeleri, Genel Kurul'da 8 Aralık'ta başlayacak, 21 Aralık'a kadar devam edecek. Yılın son ayında milyonlarca işçi ile işverenin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda olacak.