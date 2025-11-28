  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Milyonların gözü Aralık ayında yapılacak toplantıda

Milyonların gözü Aralık ayında yapılacak toplantıda

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Milyonların gözü Aralık ayında yapılacak toplantıda

Türkiye, Aralık ayında büyümeden enflasyona, bütçeden asgari ücret görüşmelerine kadar yoğun bir ekonomi trafiğine hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini 28 Kasım'da açıklayacak. Kurum, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 4 Aralık'ta Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayan bütçe maratonu, aralıkta Genel Kurul'a taşınacak. Bütçe görüşmeleri, Genel Kurul'da 8 Aralık'ta başlayacak, 21 Aralık'a kadar devam edecek. Yılın son ayında milyonlarca işçi ile işverenin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA