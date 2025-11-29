Akıllı yangın algılama sistemine Avrupa’dan patent verildi

Yapay zekâ destekli çok sensörlü yangın algılama sistemi, üniversite- sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olarak Yaşar Üniversitesi ve EDS Elektronik iş birliğiyle geliştirildi. Dr. Mert Nakıp'ın ortak başvuru sahibi olduğu yeni nesil çok sensörlü yangın algılama yöntemi, Avrupa Patent Ofisi tarafından tescil edildi. Patent, iç mekânlarda sıkça yaşanan yanlış alarmları önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Patent ekibinde yer alan Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, yapay zekâ destekli çok sensörlü yeni sistemin hem yanlış alarm ihtimalini düşürdüğünü hem de gerçek bir yangının gözden kaçırılmasını engellediğini söyledi.