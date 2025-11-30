1.5 milyonun GSS borçları silinecek

Yıllardır prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan yüzbinlerce vatandaş için beklenen haber geldi. Sosyal güvencesi olmayan milyonlarca kişiyi mağdur eden Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor. Teklifin TBMM'de kabul edilmesi durumunda yaklaşık 1.5 milyon kişinin, toplamda 3 milyar 258 milyon liralık borcunun silinmesi bekleniyor.

GELİRE GÖRE UYGULAMA

TBMM'ye sunulan teklifte, 1 Ocak 2016'dan önce tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm feri borçların silineceği belirtiliyor. Bu adım, özellikle gelir testine hiç başvurmayanlar ile gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve önceki yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan vatandaşları hedefliyor. 2012'de uygulamaya giren GSS sistemi, Türkiye'de yaşayan herkesin gelirine göre prim ödemesini veya bu primlerin devlet tarafından karşılanmasını esas alıyor. Teklifte ayrıca Geçici Koruma Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe gidilecek. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçici koruma altındaki yabancılardan sağlık hizmetleri için katılım payı alınacak.