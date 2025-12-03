Sanayi alanları 350 bin hektara yükseltilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hazırladıklarını belirterek, "Plan doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aynı dönemde OSB'lerin toplam alanını 48 bin hektardan 155 bin hektara çıkardıkları bilgisini verdi. Kacır "Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içinde hazırladık. Plan doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz" diye konuştu.