Maraton başlıyor: Asgari ücrette beklenti 33 bin Türk Lirası!

Yeni yıla sayılı günler kaldı; milyonlar, asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor. Aralık ayında pazarlığın başlayacağı süreçle ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Bir araştırma firması tarafından, asgari ücret zammına ilişkin bir anket gerçekleştirildi. 28 ilde 15-21 Kasım tarihleri arasında bin 320 kişi ile gerçekleştirilen ankette, "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. 18 yaş ve üzeri kişilerin cevap verdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, Türkiye genelinde geniş bir uzlaşıya işaret etti. Ankete göre, vatandaşların yüzde 74.5'i, net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL'ye yükseltilmesini istiyor.