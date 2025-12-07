Maraton başlıyor: Asgari ücrette beklenti 33 bin Türk Lirası!

Yeni yıla sayılı günler kaldı; milyonlar, asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor. Aralık ayında pazarlığın başlayacağı süreçle ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Bir araştırma firması tarafından, asgari ücret zammına ilişkin bir anket gerçekleştirildi. 28 ilde 15-21 Kasım tarihleri arasında bin 320 kişi ile gerçekleştirilen ankette, "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. 18 yaş ve üzeri kişilerin cevap verdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, Türkiye genelinde geniş bir uzlaşıya işaret etti. Ankete göre, vatandaşların yüzde 74.5'i, net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL'ye yükseltilmesini istiyor.
ORTAK NOKTADA BİRLEŞİLDİ
Bu oran, farklı sosyoekonomik ve siyasi kesimlerden gelen vatandaşların ortaklaştığı gündemlerden biri olarak öne çıktı. Ankette yüzde 10'luk zamma destek verenlerin oranı sadece yüzde 4.3'te, yüzde 20 zamma destek verenlerin oranı ise yüzde 4.4'te kaldı. Yıllık enflasyon oranına denk gelen yüzde 33'lük artışı savunanlar da yüzde 10.5'te kaldı. Böylece vatandaşın dörtte üçü, daha yüksek bir zam yapılmasını gerektiğini belirtti.
MARATON BAŞLIYOR
İŞÇI, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak.