At tutkusunu milyonluk yatırıma dönüştürdüler

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal İmamköy'de yaşayan Onbaşıoğlu ailesi, at tutkularını spora döndürdü. Rahvan at eğitmenliği yapan baba-oğul her gün sabah atlarına binip bir yandan kır gezisi yaparken diğer yandan da yarışlara at yetiştiriyorlar. Her biri milyonlarca değere sahip atları ile gezintiye çıkan Onbaşıoğlu ailesi, at yetiştirmenin dede mesleği olduğunu hobi için devam ettikleri bu keyfi işe dönüştürdüklerini belirttiler. Türkiye'nin değişik illerinden özenle seçtikleri rahvan atları yetiştirip yarıştıran Mehmet Onbaşıoğlu, at tutkusunun Denizli'den Aydın'a zamanında göç gelen dedesinden kendisine miras kaldığını belirterek oğlu İsmail Onbaşıoğlu'nun da biniciliğe ve at yetiştirmeye meraklı olduğunu söyledi.

5-50 MİLYON TL ARASINDA

Bugün değeri 5 milyon ile 50 milyon lira arasında değişen rahvan atlarının soy kütüğüne de takip ederek ülkenin değişik illerinden Aydın'a getirip yetiştirdiklerini belirten İsmail Onbaşıoğlu, "Babama bu at sevgisi dedemden kalmış. Çocukluğumdan beri atların içindeyim. Aynı zamanda ata sporu olan biniciliği çocukluğumdan beri seviyorum. Tutkumuzu mesleğe dönüştürdük. Şimdi babanla birlikte asil atları yetiştirip yarışlara hazırlıyoruz. Her gün sabah erkenden atlarımızı hazırlayıp yola çıkıyoruz. Oldukça keyifli olan antrenmanlarını yaptırıp evimize dönüyoruz. Keyifli bir uğraş. Bir yandan spor yaparken diğer yandan işimizi yapmış oluyoruz" dedi.