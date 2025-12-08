Deprem teminatında yeni dönem başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ihtiyari deprem ve yanardağ püskürmesi teminatına ilişkin tarife ve talimatlarda değişikliğe gitti. Yeni uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde geçerli olacak.
Bu tarihten önce düzenlenmiş poliçelerde vade bitimine kadar, başlangıç tarihi itibarı ile geçerli olan tarife ve hükümlere tabi olacak. Yeni yapılan değişiklik kapsamında; yangın, yangına bağlı kâr kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine sigortalarına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde yeni belirlenen tarife ve talimat hükümleri uygulanacak.
METREKARE BEDELİ EN AZ 20 BİN TL
Konutlarda, yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı, deprem risk grubuna (deprem risk grubu) göre, uygulanacak tarife şöyle:
Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, yangın sigortasına ek olarak ve yangın sigortası sözleşmesinin bitim tarihini aşmamak üzere, bu sigortayı yapan şirket tarafından verilecek. Birim metrekare bedeli, aksi sigorta ettiren tarafından sigorta eksperlerinin veya yetkili/ belge sahibi gayrimenkul değerleme uzmanlarının tespiti ile ispatlanmadıkça; betonarme binalar için 27 bin 500 TL'den, diğerleri için ise 20 bin TL'den az olamayacak. Birim metrekare bedelleri, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artırılacak. Yeni düzenlemede; Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) tabi bina ve bağımsız bölümler için uygulamanın nasıl alacağı da örnekle anlatıldı.
Buna göre; sigorta bedeli 2 milyon 750 bin TL, ZDS sigorta bedeli 1 milyon TL olan ve birinci deprem risk grubunda yer alan betonarme bir bina için enflasyon oranın yüzde 20 olması halinde ihtiyari deprem teminatı primi; ihtiyari deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli = 2 milyon 750 bin-1 milyon= 1 milyon 750 bin TL olduğundan, 1.750.000 x (0,00250 + (0,00250 x 0,1)) x 0,8 = 3.850 TL şeklinde hesaplanacak.