Deprem teminatında yeni dönem başlıyor

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, yangın sigortasına ek olarak ve yangın sigortası sözleşmesinin bitim tarihini aşmamak üzere, bu sigortayı yapan şirket tarafından verilecek. Birim metrekare bedeli, aksi sigorta ettiren tarafından sigorta eksperlerinin veya yetkili/ belge sahibi gayrimenkul değerleme uzmanlarının tespiti ile ispatlanmadıkça; betonarme binalar için 27 bin 500 TL'den, diğerleri için ise 20 bin TL'den az olamayacak. Birim metrekare bedelleri, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artırılacak. Yeni düzenlemede; Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) tabi bina ve bağımsız bölümler için uygulamanın nasıl alacağı da örnekle anlatıldı.