Kuş ve dronlara karşı ‘Savuran’ proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Uraloğlu, "Türk sivil havacılığı, köklü geçmişinden aldığı ilhamla modern teknolojiler ve güçlü bir kurumsal vizyonla birleşti, böylece uluslararası düzeyde rekabet eden bir sektör oldu" diye konuştu.

Uraloğlu, bu yıl uygulamaya aldıkları Yeni Sivil Havacılık Modeli ile sektörde denetimsiz hiçbir alan bırakmadıklarını, kurumsal denetim kapasitesinin ve risk temelli denetim anlayışının daha da güçlendiğini söyledi. Son 23 yılda ulaştırmanın bütün modlarına 300.1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bu yatırımlar içinde hava yoluna ayrılan ödeme 24.5 milyar dolar oldu." Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin havalimanlarında kuş ve dron tehditlerine karşı kendi otonom sistemini geliştireceğini duyurdu. Uraloğlu, projenin, sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını belirterek, "Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir" diye konuştu.