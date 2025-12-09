ADÜ yabancı hasta kabulüne hazır

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile yabancı hastalara resmi olarak hizmet verebilme hakkı kazandı. Bu belge, hastanenin dünya çapında hasta kabul edebilecek altyapı ve kaliteye sahip olduğunu resmen ortaya koydu.

Belge sahibi sağlık kuruluşları, yabancı hastaları muayene ve tedavi edebilme, yurt dışı reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilme, devlet desteklerinden yararlanma, gelir vergisi indirimi ve KDV muafiyeti gibi önemli avantajlara da kavuşuyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversite olarak hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Sağlık turizmi yetki belgesine sahip 46 üniversite arasından ilk üçe girmeyi amaçlıyoruz" dedi. Kent, bu üniversitelerden yalnızca 13'ünün aktif olarak sağlık turizmi yaptığını da özellikle ifade etti. Rektör Kent, önümüzdeki süreçte özellikle diş tedavileri, estetik uygulamalar, onkoloji ve hematoloji, kardiyoloji, açık kalp ameliyatları ve gastroenteroloji alanlarında yoğun bir yabancı hasta talebi beklediklerini dile getirdi.