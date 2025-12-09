Aile kurana üçlü destek

Aile yılı dolayısıyla başlatılan evlilik desteği ve çocuk parası ödemeleri yeni yılda artarak devam edecek. Üstüne yeni yılla birlikte doğum izinlerinin de artırılması gündemde.
Öncelikle deprem bölgesinde başlatılan evlilik desteği uygulaması Türkiye geneline yayılırken doğum parası ödemeleri de artırılmıştı. Yeni yılla birlikte evlilik desteği almak kolaylaşırken rakam da artacak.
Evlilik desteğinden 18-29 yaş arasında evlenecek gençler belli şartları tamamladıkları takdirde yararlanacak. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150.000 TL'lik kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla arttırılacak. Başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250.000 TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200.000 TL olarak uygulanacak. Bu düzenleme; 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurulara uygulanacak.
Desteği alan çift evlendikten sonra 2 yıl ödeme yapmayacak. Daha sonra 48 (4 yıl) ayda faizsiz olarak geri ödeme yapacak. Evlenen çiftler talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek.
ÇOCUKLARA 60 AY DESTEK
Çocuk destekleri için herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için yeni ödemeler yapılacak. Ödeme için anne veya babanın birisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak. Çocuk sayısına göre ödemeler değişiyor. İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek. İkinci çocukta 60 ay boyunca ayda 1.500 TL daha ödenecek. Üçüncü ve sonraki çocuklarda 60 ay boyunca aylık ödemleler 5 bin TL'ye çıkacak. Hem evlilik kredisinden hem de çocuk sahibi olup doğum desteğinden yararlanan bir aile için ödemeler üç çocukta şu anki rakamlarla 645 bin TL'yi bulacak. Bu rakam her yıl artacak.
İZİNLERDE YENİ DÖNEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor. Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.
Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak. Çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak.
Halihazırda koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyordu. Düzenleme ile 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor.