Aile kurana üçlü destek

Desteği alan çift evlendikten sonra 2 yıl ödeme yapmayacak. Daha sonra 48 (4 yıl) ayda faizsiz olarak geri ödeme yapacak. Evlenen çiftler talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek.

ÇOCUKLARA 60 AY DESTEK

Çocuk destekleri için herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için yeni ödemeler yapılacak. Ödeme için anne veya babanın birisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak. Çocuk sayısına göre ödemeler değişiyor. İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek. İkinci çocukta 60 ay boyunca ayda 1.500 TL daha ödenecek. Üçüncü ve sonraki çocuklarda 60 ay boyunca aylık ödemleler 5 bin TL'ye çıkacak. Hem evlilik kredisinden hem de çocuk sahibi olup doğum desteğinden yararlanan bir aile için ödemeler üç çocukta şu anki rakamlarla 645 bin TL'yi bulacak. Bu rakam her yıl artacak.