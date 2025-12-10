Otellerde artık kimlik fotokopisi alınmayacak

Konaklama tesislerinde yasak olmasına rağmen bazı işletmeler tarafından sürdürülen kimlik fotokopisi uygulaaması, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine tekrar gündeme geldi.
'UYGUN ŞEKİLDE İMHA EDİLMELİ'
Artan başvurular nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. KVKK'nın duyurusunda, otel ve benzeri konaklama işletmelerinin müşterilerden kimlik fotokopisi talep etmesinin yasal olmadığı açıkça belirtildi.
Kurum, tesislerin yalnızca kimlik numarası bilgisini kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.
KVKK ayrıca işletmelerin mevcutta ellerinde bulunan kimlik fotokopilerini mevzuata uygun şekilde imha etmesi gerektiğini duyurdu.