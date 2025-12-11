EGİAD’dan iş dünyasına 11. köprü

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) iş birliğiyle düzenlenen EGİAD Ticaret Köprüsü, 11. kez iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin en güçlü networking platformlarından biri olmayı sürdürdü.

'STRATEJİK BİR PLATFORM'

İş dünyasının en temel beklentilerinden olan iş ağlarını geliştirme hedefi doğrultusunda hayata geçirilen organizasyon, yaklaşık 70 iş insanının katılımıyla bu yıl da yoğun ilgi gördü. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, "EGİAD Ticaret Köprüsü; üyelerimizin birbirini daha yakından tanımasını, potansiyel iş birliklerinin gelişmesini ve yeni ticari bağların kurulmasını sağlayan önemli bir araçtır. Bu etkinlik yalnızca kartvizit değişiminden ibaret değil; Ege Bölgesi'nin üretim, hizmet ve ticaret gücünü aynı ortamda buluşturan stratejik bir platformdur. Bu buluşmanın bölge ekonomisine canlılık kazandıracağına inanıyorum" dedi.