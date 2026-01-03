Bakanlıktan OTB atağı! Yılın ilk çeyreğinde kaça çıkarılacak?

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde sayıları 61'e ulaşan Organize Tarım Bölgeleri (OTB) ile ilgili kritik verileri paylaştı. 2025 yılını bir "şahlanış dönemi" olarak tanımlayan Yumaklı, 2026 yılı için de müjdeli haberler verdi.
Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla başlattıkları OTB uygulamasının meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti. İbrahim Yumaklı, tarımda planlı üretimi güçlendiren, istihdamı artıran ve kırsal kalkınmayı destekleyen bu yapılarla çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini aktardı. Bakan Yumaklı ayrıca 2026'nın ilk çeyreğinde OTB sayısının 19'a çıkacağını da dile getirdi.