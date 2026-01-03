Buca Metrosu’nda istikamet Fuar İzmir

İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Buca Metrosu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığı 2024 yılı nisan ayında yüzde 2 seviyesinde olan, Üçyol-Buca Koop arasındaki 13,5 kilometrelik hattın tünel kazıları tamamlanma aşamasına geldi. İki tünel açma makinesi (TBM) Buca Koop-Fuar İzmir arasında tünel kazılarına başladı. Diğer iki TBM de önümüzdeki aylarda Fuar İzmir-Buca Koop yönünde tünel açma işlemlerine başlayacak. Buca Metrosu'nun Fuar İzmir'e uzatılmasıyla, 25 bin kişinin istihdam edildiği ESBAŞ'a ulaşım da kolaylaşacak.