Denizli’de Pamukkale Travertenleri 2 milyon kişiyi ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde hem kültürel hem doğal miras olarak bulunan Denizli'deki Pamukkale Travertenleri, 2025 yılında 2 milyon 301 bin 689 ziyaretçi ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel, "Türkiye'nin beyaz incisi" Pamukkale'de, dünyanın birçok noktasından misafir ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bölgenin şifalı termal suları, antik kenti ve beyaz travertenleriyle dünyanın en güzel mekanlarından biri olduğunu ifade eden Özel, "Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerimiz, beyaz travertenleri ve doğal güzellikleri görme, antik kentte geçmiş yaşamları tecrübe etme, şifalı sulara temas etme, balonla Pamukkale'yi ve antik kenti havadan izleme, yamaç paraşütü yaparak da eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı bulmaktadır." dedi.