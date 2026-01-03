Haberler Ekonomi Engelli ve eski hükümlüye yenı yılda hibe sürprizi

HÜKÜMET, yeni yılda engelli ve eski hükümlülere hibe sürprizi yaptı. Engelli vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için 775 bin TL, eski hükümlülere ise 550 bin TL destek ödemesi yapacak. Hibe desteğini almak isteyen engelli ve eski hükümlüler 16 Ocak'a kadar başvuru yapmak zorunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Başvurular başladı. Son gün 16 Ocak. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz" değerlendirmesini yaptı. İş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini arttırmak amacıyla 905 bin TL'ye kadar.

