Milyonların gözü enflasyonda Milyonların gözü enflasyonda Pazartesi açıklanacak olan yılın enflasyon rakamları emekliler ve memurlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak. Tahminlere göre yüzde 30-31 bandında çıkacak enflasyona göre emeklilere ve memurlara 6 aylık artış yapılacak









Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak olan enflasyon verisi 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon rakamına göre herkesin geliri artacak. Açıklanacak enflasyon verisine göre oluşacak Temmuz-Aralık aralığındaki 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Böylece yaklaşık 8 milyon emekli için 2026 yılının ilk artışı gerçekleşmiş olacak. Emekliler Temmuz ayında da yılın ikinci artışını alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ VERILECEK

Ayrıca yıl içinde iki ayrı ikramiye de ödenecek. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşmeden kaynaklı artışlarını alacak. Bunun üzerine de Temmuz ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyona göre farklar oluşacak. Burada fark Temmuz'daki yüzde 5 artışın üzerindeki kısım olacak.