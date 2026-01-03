Milyonların gözü enflasyonda

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak olan enflasyon verisi 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon rakamına göre herkesin geliri artacak. Açıklanacak enflasyon verisine göre oluşacak Temmuz-Aralık aralığındaki 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Böylece yaklaşık 8 milyon emekli için 2026 yılının ilk artışı gerçekleşmiş olacak. Emekliler Temmuz ayında da yılın ikinci artışını alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ VERILECEK
Ayrıca yıl içinde iki ayrı ikramiye de ödenecek. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşmeden kaynaklı artışlarını alacak. Bunun üzerine de Temmuz ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyona göre farklar oluşacak. Burada fark Temmuz'daki yüzde 5 artışın üzerindeki kısım olacak.
Kamu çalışanlarına ayrıca yine toplu sözleşmeden kaynaklı biner liralık ek ödeme de yapılacak. Memur emeklileri de yıl içinde iki adet bayram ikramiyesi alacak. 65 yaş aylığı, engelli parası, evde bakım ödemesi gibi sosyal ödemeler de Ocak ayında artış yaşayacak. Buradaki artış oranları memurlar ve memur emeklilerine yapılan artış kadar olacak.