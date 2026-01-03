Telefonla dolandırıcılık ve kumara teşviğe neşter

TELEFONLA yapılan dolandırıcılık yöntemleri arasında öne çıkan yasa dışı kumara yönlendirme ve "Taahhüdünüz bitiyor" şeklindeki sahtekârlıklara karşı kapsamlı düzenlemeler getiriliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla, iletişim kanallarıyla milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kararla, 1 Nisan'dan itibaren operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması yasaklandı. Ayrıca, yurt dışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS'lerde internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, mesajlar abonelere iletilmeyecek.