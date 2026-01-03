Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri yenilendi

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesine yönelik uygulamanın başladığını duyurdu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ödemelerinizi gişelerde, 'kgm.gov.tr' adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' linki üzerinden veya ilgili otoyolun web sitesinden plaka bilginizi girerek yapabilirsiniz. 15-45 gün gecikmelerde bir kat geçiş ücreti cezası, 45 günden fazla gecikmelerde 4 kat geçiş ücreti cezası uygulanmaktadır.