Yerli üretime ithalat koruması

TICARET Bakanlığı, yerli üretimin korunması ve teşviki amacıyla bu yıla yönelik önemli ithalat düzenlemeleri yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması amacıyla iç ve dış piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak ithalat politikalarının güncellendiği belirtildi. Bu kapsamda bu yıla yönelik yapılan çeşitli düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığı aktarılan açıklamada, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, ihracatçı kayıt formunun geçerlilik süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığı da aktarıldı.