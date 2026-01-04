Kırsal kalkınmaya dev yatırım! 2025 yılında Manisa’ya milyonluk yatırımlar...

GELİŞMİŞ sanayisinin yanı sıra bereketli topraklarıyla da ülkenin önemli tarım kentlerinden biri olan Manisa'da, 2025 yılında kırsal kalkınmaya yönelik de önemli yatırımlar yapıldı. Çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin gelirlerinin artması için tarımsal sulama hizmetlerinden hayvan içme suyu göletlerine, arıcılığın geliştirilmesinden zararlılar için biyoteknik mücadeleye, tohum ve yem bitkisi desteklerinden süt kooperatiflerine kadar birçok alanda desteklemeler yapıldı. Manisa genelinde faaliyet gösteren 63 kooperatif ve 1 ziraat odasına, üretimi güçlendirmek amacıyla 57 milyon TL tutarında destek sağlandı.