Somali’de petrol hamlesi!

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de gerçekleştireceği sondaj operasyonunun detaylarını açıkladı. Bayraktar, sondaj kararı için sahada ve ofislerde bir seneyi aşan bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmalarda yapay zekayı da kullandıklarını anlattı. Bayraktar, "Somali'de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Orada ümit var. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verdik. Somali'de 3480 metre deniz derinliği var. Yani, 3,5 kilometre su kalınlığı var. Ondan sonra da bir 3,5 kilometre daha sondaj yapacağız. Varsa oradaki petrolü bulup çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Bayraktar, böylece üretimin de iki katına çıkacağını, 8 milyon hanenin yerli gazı kullanabileceğini anlattı.