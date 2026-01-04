Vergi dairelerinin görevleri düzenlendi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerin, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin düzenli, süratli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için vergi dairelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Buna göre, vergi daireleri mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harç tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden daireleri olarak tanımlandı. Yönetmelikte vergi dairelerinin kuruluşu, yetki alanları, iştigal konularıyla mükelleflerin hangi vergi dairesine bağlı olacağına ilişkin düzenlemelere de yer verildi.