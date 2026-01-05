Almanlar en çok TOGG’u sevdi

TOGG, 2025'te 39 bin araç teslim ederek kullanıcı sayısını 88 binin üzerine çıkardı. T10X ve T10F, Euro NCAP'ten 5 yıldız alırken Almanya'da satış ve teslimatlar başladı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025'te kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası doğrultusunda hedeflerine ulaştı. Togg, 2025'te 39 bin T10X ve T10F'i kullanıcılarla buluşturarak, toplam kullanıcı sayısını 88 binin üzerine taşıdı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemini Avrupa'da da büyütmek üzere 2025'te birçok önemli kilometre taşına ulaştıklarını belirterek, "Akıllı otomobillerimiz, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yarından sonranın teknolojileri üzerinde çalışan şirketimiz Trutek ile hem ülkemizde hem Avrupa'da mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz" sözlerini sarf etti.