Denizli’nin ihracatı 4.7 milyar dolara ulaştı

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'nin 2025 yılında güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu, Türkiye genelinde 9. sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Yıl başında belirledikleri 4.7 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştıklarını ifade eden Memişoğlu, yeni yılda da sürdürülebilir ve katma değerli ihracat anlayışıyla yeni başarılara imza Memişoğlu, kentin tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 2 azalışla 1 milyar 368 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 16 artışla 1 milyar 19 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 17 artışla 737 milyon dolar olduğunu aktardı.