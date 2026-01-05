Sarıgöl Ovası’ndaki üzüm hasadı sona eriyor

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda üzüm üretiminde uygulanan geç hasat ve dalında muhafaza yöntemleri, üreticilere önemli bir avantaj sağlamaya devam ediyor. Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde üretim yapan Musa Topdemir, bağlarında özenle muhafaza ettiği üzümleri yeni yılın ilk günlerinde hasat ederek pazara sundu. Her yıl yeni yılda üzüm satmayı başardığını belirten Topdemir, "Kış üzümü kesimimiz devam etmekte. Kral sofralarını, masaları süsleyen ve dilek tutan gençlerimizin dilekleri inşallah bu üzümler ile kabul olacak" dedi.