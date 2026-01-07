Konut projesine İstanbul’dan rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine yalnızca İstanbul'dan 1,2 milyon vatandaşın başvurduğunu duyurdu. 81 il genelinde yapılan her 5 başvurudan 1'i İstanbul'dan geldi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında, yurt genelinden alınan 5 milyon 242 bin başvurunun geçerli sayıldığını hatırlatan Kurum, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sayıları da tek tek paylaştı.
Kura çekimlerinin 29 Aralık'ta Adıyaman ile başladığını aktaran Kurum, "Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz.
Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" dedi.