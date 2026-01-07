Konut projesine İstanbul'dan rekor başvuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, 'Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı.' dedi.









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine yalnızca İstanbul'dan 1,2 milyon vatandaşın başvurduğunu duyurdu. 81 il genelinde yapılan her 5 başvurudan 1'i İstanbul'dan geldi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında, yurt genelinden alınan 5 milyon 242 bin başvurunun geçerli sayıldığını hatırlatan Kurum, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sayıları da tek tek paylaştı.