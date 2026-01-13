Büyükdemir: 25 yıllık eski başkanı esnaf devirdi

İZMİRLİ esnaf Jale Büyükdemir (55), olağan genel kurulda aldığı yüksek oyla, Kahveciler Esnaf Odası'nın 25 yıllık eski yönetimini geride bırakarak yeni başkan seçildi. Baba mesleği işini 18 yıldır yaptığını aktaran Büyükdemir, "Oda tarihinde ilk kadın aday bendim. İlk seçilen kadın başkan da ben oldum. Seçimde 25 yıllık eski başkanı esnaf devirdi. Esnaf birliği sever. Sudaki katı atık bedeli esnafın belini büküyor. 9 lira su faturası geliyor 3 lirası katı atık bedeli. İlk hedef olarak belediye başkanlarımızdan destek isteyeceğiz" dedi. Açıklamalarını sürdüren Büyükdemir, "Bildiğim kadarıyla oda tarihinde ilk kadın aday bendim. Şu an hissettiklerim daha büyük bir sorumluluğun altına girdim. Onlar bana inandığı için buraya geldim. Onların sorumluluğunu aldım. Nasıl faydalı olacağım şu anki tek düşüncem. Allah'ın beni utandırmasın. Çıktığım yolda muvaffak etsin. Elleri nasırlaşmış o esnafın emeklerine sahip çıktığımı görecekler onların sesi olacağıma söz veriyorum. Onlar bana yetki verdi güvendiler, inandılar. Allah beni utandırmasın" dedi.