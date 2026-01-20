Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,81 puan ve yüzde 0,37 artışla 12.794,69 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 82,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

EN FAZLA DÜŞEN YÜZDE İLETİŞİM

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen ise yüzde 1,74 ile iletişim oldu. Küresel piyasalar, ABD'nin Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi nedeniyle negatif seyir izliyor. BIST 100 endeksi ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı. Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 oldu. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), geçen yıl kasım ayı itibarıyla eksi 313,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ancak siyasi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.