Fırsatçılara Ramazan’da göz açtırılmayacak

TARIM ve Orman Bakanlığı ile piyasa düzenleyiciler, Ramazan ayı coşkusunun fırsatçılıkla gölgelenmemesi için kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı. Bakanlık ve yetkili kurumlar, temel gıda ürünlerinde güncel fiyat stabilizasyonu, yoğun denetim ve haksız uygulamaların ifşasıyla piyasa dengesini korumayı amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı ise fiyat artışlarına yönelik tüm şehirlerde denetimleri sıkılaştırdı. Ayrıca perakendeciler ve sektör temsilcileriyle yapılan protokollerle et ve tereyağı gibi temel gıda ürünlerinde geçici fiyat sabitleme uygulamaları devreye alındı. Bakanlık, üretimden raf fiyatına kadar tüm tedarik zincirini yakından izleyerek makul kârın üzerindeki fiyat artışlarına izin verilmeyeceğini vurguluyor.