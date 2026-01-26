Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkiye - Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu'nun yaklaşık 17 yıl sonra tekrar toplanmasının ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin önemine işaret eden Bayraktar, komisyonun ekonominin tüm alanlarını kapsayan önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.

"5 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ"

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 4.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini paylaşan Bayraktar, "2026'da bunu 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Bunun daha da ileri gitmesi için, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefi yakalayabilmemiz için bizim enerji konusunu bu işin merkezine koymamız gerekiyor. Libya ile çok uzun süredir devam eden müzakerelerimiz var. Bu anlamda da 2026'nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim. Çünkü çok farklı kollardan bu iş birliği için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK ÇALIŞMALAR

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye Petrolleri'nin burada, geçmişte bulunduğu sahalarla ilgili çalışmalarımız var. Yeni sahalarla alakalı anlaşmaları müzakere ediyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle, özellikle Libya'da çalışan uluslararası petrol ve doğal gaz şirketleri ile ortaklıklar yoluyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun somut sonuçlarını 2026'da görmeye başlayacağız. Türkiye-Libya iş birliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak."

Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası enerji şirketleriyle hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde ise ABD'li Chevron ile 5 Şubat'ta İstanbul'da ron anlaşma imzalamayı planladıklarını ve uluslararası anlaşmalar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.