Makine ihracatı 28.7 milyar dolara ulaştı

Küresel ekonomik büyümenin oldukça zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşları, gümrük vergisi artışları ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı zorlu bir süreçte Türkiye
ekonomisi; üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla pozitif ayrışmayı başardı. Türkiye'nin ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4.5 artarak 273.4 milyar dolar oldu. Serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı 2025'te 28.7 milyar dolara yükseldi.