Kadınların iş gücüne katılımı artırılacak

Türkiye'de kadınlarda işsizlik oranı geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 10.5'e gerileyerek son 154 ayın en düşük seviyesini görürken bir yandan da kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni stratejiler devreye alınıyor.

KREŞ SEFERBERLİĞİ

Bu kapsamda, Türkiye'de işsizlik oranı 32 aydır tek haneli seviyesini korurken kadınların işsizlik oranı da söz konusu ayda yüzde 10,5 olarak hesaplandı. Bu oran son 154 ayın en düşük seviyesine geldi. Bu oranı artırmak ve kadınların daha fazla iş gücünde yer almasını sağlamak için yeni adımlar birbiri ardına atılacak.Türkiye'de halen 18 yaş üstü kadınların yeni istihdamına SGK desteği veriliyor. Kreş-gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işverenlerin bu hizmetten elde ettikleri gelirlerine vergi muafiyeti uygulanıyor. 16 hafta olan ücretli doğum izni süresini artırmaya yönelik çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılması sağlanacak. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile istihdam edilen 66 aydan küçük çocuğu olan kadınlara 6 aya kadar destek veriliyor.