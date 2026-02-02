Kredilerde finansmana erişim kolaylaşıyor

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni konut kredisi düzenlemeleri, birinci el ve ikinci el ayrımını kaldırarak tüketicilerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor. Düzenleme kapsamında, 2010 sonrası inşa edilen ve asgari C enerji sınıfına sahip konutlar avantajlı kredi değer oranı kapsamında değerlendirilecek. Sektör temsilcileri, özellikle orta gelirli vatandaşların krediye erişimini kolaylaştıracak bu adımın konut satışlarını artıracağını, ikinci el konutları cazip hâle getireceğini ve kentsel dönüşüm ile güvenli yapı stokunun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.