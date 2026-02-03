İmalat sektöründe en güçlü büyüme kimyasal ürünlerde

TÜRKİYE İmalat PMI anketinin Ocak 2026 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 48,9 olan manşet PMI, ocakta hafif bir düşüşle 48,1 düzeyinde gerçekleşti. Rapor, imalat sanayisi sektörleri arasında daha genele yayılan bir büyümeye işaret etti. Rapor kapsamındaki 10 sektörden 5'inde üretim hacmi genişlerken üretim artışı sağlayan sektörler Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek sayıya ulaştı. En güçlü büyüme "kimyasal, plastik ve kauçuk" sektöründe kaydedildi.