17 ilin gaz ihtiyacını karşılayan FSRU 8 yaşında

BOTAŞ Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Terminali, dün itibarıyla hizmette 8'inci yılını geride bırakırken, işletim süresince şebekeye 13,4 milyar metreküp doğal gaz transferi sağladı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen günlerde Dörtyol FSRU Terminali ziyaret ederek buradaki gazlaştırma kapasitesinin iki katına çıkarılacağını bildirdi. Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU'nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.