2025 yılında boğazlardan yaklaşık 85 bin gemi geçti

ABD'NİN, birçok ülkeye uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleriyle, küresel ticaret sisteminin ciddi dönüşümler geçirdiği 2025'te, Türk boğazları stratejik önemini korudu. Deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden olan Türkiye'nin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, geçen yıl toplamda 84 bin 640 gemi geçti. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 40 bin 172, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 44 bin 468 olarak hesaplandı. Tiplerine göre sınıflandırıldığında, 28 bin 594'ü genel kargo, 15 bin 559'u dökme yük, 10 bin 659'u ise konteyner gemisi oldu.