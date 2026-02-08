Yem itme robotu ile süt verimi artacak

Konya'da tarım makineleri üretimi yapan bir firma, çiftliklerde iş gücü ve yem israfını azaltıp, süt ve et verimini artırması amacıyla yerli yem itme robotu tasarladı. İzmir'de 3 Şubat'ta kapılarını açan, tarım ve hayvancılıkla ilgili son gelişmelerin, teknolojilerin görücüye çıktığı 21. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yerli ürünlerin hem Türk hem de yabancı ziyaretçilere tanıtımını sağlıyor. Konya'da tarım makineleri üretimi yapan bir firma, çiftliklerde iş gücü ve yem israfını azaltıp, süt ve et verimini artırması amacıyla geliştirdiği "Tourbillon" adlı yem itme robotunu ilk kez tanıttı. Robot, yemleri gün boyunca kontrollü şekilde yemliğe yaklaştırarak, hayvanların sürekli yemle temas halinde kalmasını sağlıyor.