Sanayide kadın eli güçleniyor

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı işbirliğiyle Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik kaynakçılık kursu başlatıldı. "Kadın Kaynakçılar Projesi" kapsamında Elginkan Vakfı'nda açılan ve yaklaşık 20 kadının katıldığı 6 haftalık eğitimde teorik ve uygulamalı dersler verilecek. İş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle başlayan programda, kadınlara Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırılması, sanayi kuruluşlarıyla buluşturulmaları ve istihdama yönlendirilmeleri hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca kişisel gelişim, finansal okuryazarlık ve mesleki uyum eğitimleri de verilerek kadınların sanayi sektöründe aktif rol almaları amaçlanıyor.