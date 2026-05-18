Ulubey Kanyonu’nda macera ve doğa birleşti

ULUBEY Kanyonu'nda ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla yeni turizm yatırımları hayata geçiriliyor. 77 kilometre uzunluğu ve 170 metreye ulaşan derinliğiyle dünyanın önemli kanyonları arasında yer alan bölge, cam teras, tarihi yapılar ve doğal oluşumlarıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle bölgede zipline parkuru ve dev salıncağın yer aldığı macera parkının ardından "Tavşan Park" da hizmete açıldı. 4 bin metrekarelik alanda kurulan parkta farklı hayvan türleri, kafe alanı ve ziyaretçilerin doğrudan etkileşim kurabileceği yaşam alanları yer alırken, kanyonun turizm çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.