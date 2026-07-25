Beyaz peynirin içinden ölümcül bakteri çıktı

TÜRKİYE'NİN en büyük süt üreticilerinden Tahsildaroğlu, bakteri skandalıyla gündeme geldi. Markanın zincir marketlerde satılan 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' adlı ürününde listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini belirtti.

TOPLATMA KARARI VERİLDİ

16 Haziran'da kanser hastası bir vatandaş zincir marketten aldığı Tahsildaroğlu markasına ait Klasik Kırık Beyaz Peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye gitti. Tahsildaroğlu'nun peynirinden zehirlendiğini düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ortaya çıkan gerçek şoke etti. İncelemeler sonucu peynirde hayati sonuçlar doğurabilen listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bakteri tespit edilen peynirlerin tamamı hakkında toplatma kararı verildiğini ve ürünlerin imha edildiğini belirtti.