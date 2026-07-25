TMO’dan 8,3 milyon ton hububat alımı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) yürütülen hububat alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yumaklı, 21 Mayıs'tan itibaren günlük ortalama 200 bin ton olan alım miktarının hasadın yoğunlaşmasıyla 370 bin tona ulaştığına dikkati çekerek, "TMO, 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8,3 milyon ton rekor hububat alımı gerçekleştirdi. 2023'te bugün itibarıyla 3,4 milyon ton hububat alınmışken bugün bu rakam 8 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Yani 2 katından fazla ürün demektir" ifadesini kullandı.