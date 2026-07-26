Lüks butik kruvaziyer Bodrum’a demir attı

Bahama bayraklı lüks butik kruvaziyer "National Geographic Orion", Bodrum Limanı'na yanaşarak çoğunluğu ABD'li 76 turisti ilçeye getirdi. Tarih ve doğa odaklı rotalarıyla tanınan geminin yolcuları, Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını gezerek esnafa hareketli bir gün yaşattı.Kruvaziyer turizminde sezonun hareketliliği sürerken, dünyanın seçkin butik keşif gemilerinden biri olan "National Geographic Orion", Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı. Kuşadası Limanı'ndan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na yanaşarak ilçeye yabancı turist akını yaşattı.

TARİHİ NOKTALARA İLGİ

102 metre uzunluğundaki lüks gemide çoğunluğu ABD vatandaşı olan 76 yolcu ile 70 kişilik mürettebatın bulunduğu bildirildi. Limandaki işlemlerini tamamlayan turistler, pasaport kontrollerinin ardından Bodrum sokaklarına dağılarak ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye başladı. Turistler gün boyunca Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi mekanları ziyaret etti, çarşıdaki hediyelik eşya dükkânlarında alışveriş yaptı ve sahil boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.

Kafe ve restoranlarda vakit geçiren ziyaretçiler, Ege mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Kruvaziyer yolcularının ilçede geçirdiği birkaç saatlik ziyaret, özellikle çarşı esnafı açısından hareketli bir gün yaşanmasını sağladı. Yaz sezonunda artan kruvaziyer seferleriyle birlikte Bodrum ekonomisine önemli katkı sağlayan günübirlik turistler, alışverişten yeme-içmeye kadar birçok sektöre canlılık kazandırdı. Doğa ve keşif temalı butik seferleriyle tanınan "National Geographic Orion", Bodrum ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'na hareket edecek. Kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından biri olmayı sürdüren Bodrum, sezon boyunca ağırladığı lüks yolcu gemileriyle hem turizm gelirini artırıyor hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.