TKYB 5 milyar liranın üzerinde kar elde etti

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının (TKYB) 2026 yılı ilk 6 aylık dönem karı 5 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Bankanın aktif büyüklüğü 214,6 milyar liraya ulaşırken, kredi hacmi de 126,4 milyar seviyesine çıktı.

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,52 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve yeşil dönüşümünü destekleyen yatırımlarda kullanılacağını belirtti.